Le site Shein échappe à une suspension par la justice

Keystone-SDA

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi la demande de l'État de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" après le retrait volontaire des produits illicites vendus par le géant asiatique de l'e-commerce.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le tribunal a reconnu l’existence d’un «dommage grave à l’ordre public» – la vente de poupées sexuelles à l’apparence de fillettes, d’armes et de médicaments – mais a estimé que ces ventes étaient «ponctuelles» et constaté que la plateforme avait retiré les produits.

La justice a toutefois fait «injonction» à Shein de ne pas rétablir la vente de «produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d’âge».

