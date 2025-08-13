Le sommet Poutine-Trump aura lieu sur une base militaire en Alaska

Keystone-SDA

Le sommet vendredi entre le président américain, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, aura lieu sur une grande base militaire près d'Anchorage, la principale ville d'Alaska, a confirmé mercredi une responsable de la Maison Blanche.

(Keystone-ATS) C’est la base Elmendorf-Richardson, une vaste installation de l’armée de terre et de l’armée de l’air américaines au nord de la ville, qui va accueillir la rencontre à propos de la guerre en Ukraine.

Sa longue piste d’atterrissage est régulièrement utilisée par le président américain ou ses ministres comme étape de ravitaillement lors de voyages officiels en Asie.

C’est l’une des deux principales bases aériennes en Alaska, d’où partent régulièrement des avions de chasse afin d’intercepter des avions russes s’approchant un peu trop de l’espace aérien américain dans la région.

L’Alaska demeure une zone hautement stratégique depuis la Guerre froide et accueille toujours une importante base de missiles de défense, au moment où Donald Trump rêve de mettre en place son « Dôme d’or » contre les missiles balistiques ou de croisière.