Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Swiss Loto a fait deux heureux gagnants mercredi. L’un a empoché 29,57 millions de francs et l’autre 1 million. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 7, 8, 22, 26 et 31. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 10 et le Joker le 374998.

Lors du prochain tirage samedi, 1,5 million de francs sera en jeu, indique la Loterie Romande.