Le Valais se dote d’une université cantonale, à distance

Keystone-SDA

A l'exception de l'UDC du Valais romand, le Grand Conseil a validé, jeudi, sa loi sur l'Université du Valais par 105 oui contre 15 non et deux abstentions. Le canton se dote ainsi d'une structure permettant un enseignement à distance et à temps partiel.

3 minutes

(Keystone-ATS) La loi a été adoptée en une seule lecture. Bien que l’enseignement soit dispensé à distance, les activités de recherche se dérouleront en présentiel, selon le Département de l’économie et de la formation. Les locaux actuels d’UniDistance Valais à Brigue-Glis sont suffisamment spacieux pour accueillir les futures activités d’Uni Valais-Wallis auquel il succédera.

L’Université du Valais sera la seule université suisse à proposer une formation universitaire entièrement à distance et à temps partiel. Par son modèle pédagogique, elle se positionne de manière complémentaire aux universités traditionnelles essentiellement présentielles.

A l’horizon 2028

L’université sera autonome dans sa gestion académique, financière et administrative et aura la responsabilité de rendre des comptes à l’Etat. Le canton exercera un rôle de régulation stratégique et d’accompagnement de l’université. Le Grand Conseil validera le crédit-cadre quadriennal et aura la tâche de veiller, via les mandats de prestation, à la bonne utilisation des ressources financières du canton.

L’entrée en vigueur de la LUVa est prévue à l’horizon 2028, sous réserve d’une décision positive du Conseil suisse d’accréditation, au printemps 2027. Les activités de formation et de recherche en cours au sein d’UniDistance Suisse, le personnel engagé par la Fondation actuelle ainsi qu’une part significative des actifs de la Fondation seront transférés à l’Uni Valais-Wallis.

91 amendements traités

Les différents groupes politiques ont déposé 91 amendements en lien avec cette proposition de loi. Ils ont tous été traités jeudi. Souvent cosmétiques, ceux-ci n’ont pas bouleversé le projet du gouvernement.

Le Grand Conseil a toutefois pris quelques décisions plus stratégiques: chaque faculté sera ainsi dirigée par un doyen élu par le conseil de faculté et nommé par le rectorat, sur proposition du conseil de faculté. Le mandat du recteur sera de quatre ans, renouvelable deux fois. Enfin, le Conseil d’Etat nommera les membres de la commission de recours, notamment en faisant appel à des personnes externes à l’Université.

Cinq facultés

L’Université du Valais devra œuvrer pour une société équitable et inclusive en garantissant l’égalité des chances. Le plénum a validé une participation des étudiants à la gouvernance de l’université, notamment par l’intermédiaire des associations estudiantines. Par contre, il ne sera pas instauré de commission de surveillance de l’Université.

UniDistance Suisse compte aujourd’hui 2600 étudiants, dont 140 Valaisans, 500 collaborateurs et 25 professeurs. Cinq facultés sont actuellement proposées soit la psychologie, l’économie, le droit, l’histoire et les mathématiques-informatique. Il en ira de même avec l’Uni Valais-Wallis.