Le Venoge Festival dévoile le programme de sa 30e édition

Keystone-SDA

Le Venoge Festival a dévoilé l'affiche de sa prochaine édition, programmée du 12 au 15 août à Penthaz (VD). Outre la venue déjà annoncée de David Guetta, l'open air s'offre aussi PLK, Josman, Lisa Stansfield, Magic System, Damso, Rilès, Suzane, Mosimann ou encore Sabrina et Ophélie Winter pour sa 30e édition.

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(Keystone-ATS) Ce sont plus de 40 artistes qui se produiront sur les trois scènes de l’open air du Gros-de-Vaud, dont le budget atteint cette année 6,5 millions de francs (contre 5,5 millions l’an dernier), ont annoncé jeudi les organisateurs.

L’été dernier, le Venoge Festival a connu une affluence record. La manifestation a attiré 50’000 personnes grâce notamment à deux soirées à guichets fermés. Elle avait attiré 42’000 spectateurs en 2024.

Guetta aime la Romandie

C’est d’abord un cadeau en or que s’offre le Venoge Festival pour sa 30e édition: la star des DJs David Guetta. Le Français est programmé pour une soirée supplémentaire inédite, le mardi 11 août, en prologue de l’édition 2026. En exclusivité suisse cette année, il se produira sur la grande scène dans le cadre de son «Monolith Tour».

La figure majeure de la scène électro mondiale succédera cette soirée-là à Synapson et Afrojack. Quelques jours auparavant, il se sera produit trois soirs consécutifs au Stade de France à Paris devant 80’000 spectateurs. Pour mémoire, David Guetta a déjà clôturé trois fois le Paléo Festival à Nyon, en 2012, 2015 et 2025.

Le reste de l’affiche 2026 du Venoge Festival n’en est pas moins riche en surprises, fidèle à son identité: «Une programmation populaire, singulière et fédératrice, pensée pour rassembler toutes les générations autour d’expériences musicales fortes», aime à rappeler les organisateurs.

Musiques actuelles et «revival»

Le mercredi fera une nouvelle fois honneur à la scène urbaine. PLK, Josman, L2B, La Mano 1.9, Genezio ou encore Nono La Grinta se produiront ce soir-là sur les deux scènes principales. Vendredi et samedi, Damso, Rilès, Suzane, Yuston XIII, Mosimann, Claudio Capéo, Gaëtan Roussel et Marguerite tiendront le haut de l’affiche.

Jeudi, avec «Made in Venoge», place à la traditionnelle soirée «revival» qui se veut festive et intergénérationnelle. Elle réunira d’abord trois têtes d’affiche, Lisa Stansfield, Magic System et Fatal Bazooka.

Le show «Remeber Me» – imaginé, produit et monté spécialement pour et par le Venoge Festival – rassemblera, lui, Gala, K.Maro, Haddaway, Reel 2 Real, Sabrina, Worlds Apart, Dr. Alban ou encore Ophélie Winter et Helmut Fritz. Le même soir, hommage à la variété française des années 80 avec Jean-Pierre Mader, Patrick Hernandez, Emile (ex-Gold) et Début de Soirée.