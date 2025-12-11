Le yodel inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Keystone-SDA

Du patrimoine vivant suisse au patrimoine mondial: tôt jeudi matin, heure d'Europe centrale, le yodel a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

(Keystone-ATS) La décision a été prise à New Delhi par le comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a indiqué l’Office fédéral de la culture (OFC).

Dans sa décision, l’UNESCO a souligné, selon l’OFC, la qualité du dossier soumis. Le dossier de candidature a été élaboré avec l’aide de spécialistes et de représentants d’organisations de yodel.

A titre de «chant emblématique de la Suisse», le yodel, qui englobe une grande diversité de formes d’expression, est profondément ancré dans la population. «Plus de 12’000 yodleuses et yodleurs sont membres de l’une des 711 groupes de l’association fédérale de la branche».

Choisi par des artistes contemporains

L’OFC précise que la pratique se poursuit aussi en dehors des associations et chœurs traditionnels. Des artistes contemporains choisissent aussi ce chant, comme Erika Stucky, qui mélange le yodel au rock, au jazz ou autre musique contemporaine – elle a notamment collaboré avec les Young Gods. Dans un registre plus traditionnel, on peut citer Melanie Oesch, figure de proue du groupe «Oesch’s die Dritten», où la Bernoise chante avec des membres de sa famille.

Hector Herzig, secrétaire central de l’association des yodleurs, qualifie cette inscription dans le registre de «magnifique signe de reconnaissance» auprès de l’agence de presse Keystone-ATS. Selon lui, elle honore «l’attachement, la passion et l’identité culturelle que le yodel façonne depuis des générations en Suisse».

Le yodel pas seulement en Suisse

Le yodel ne se limite pas à la Suisse. Présent également en Bavière et en Autriche, il a été diffusé au milieu du XIXe siècle par des groupes de chanteurs tyroliens, selon le dossier de candidature suisse. Le yodel se pratique aussi en Afrique centrale, en Europe du Nord et en Géorgie. Le chant polyphonique géorgien a déjà été inscrit en 2008 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel.

L’origine du yodel alpin fait l’objet de différentes hypothèses. Il existe environ sept théories sur l’origine du yodel, indique Nadja Räss, professeure et responsable du domaine de la musique populaire et du yodel à la Haute école de Lucerne, dans un entretien avec Keystone-ATS. Sa théorie préférée est l'»hypothèse de l’affect». Selon elle, le yodel serait une expression des émotions.

La Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO comprend déjà plusieurs traditions helvétiques, comme la Fête des Vignerons de Vevey en 2016, la Fête de Bâle en 2017, la gestion du risque d’avalanches en 2018 (avec l’Autriche), les processions de la Semaine sainte à Mendrisio en 2019, l’horlogerie et l’art mécanique en 2020 (avec la France) et la saison alpine en 2023.