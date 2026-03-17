La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Les écoles privées pourront délivrer la maturité cantonale

Keystone-SDA

Les écoles privées vaudoises pourront délivrer des certificats cantonaux de maturité gymnasiale et non uniquement des maturités fédérales, comme actuellement. Le Grand Conseil vaudois a confirmé mardi son vote positif du premier débat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lors du second débat, ce sont à nouveau le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux qui ont fait pencher la balance en faveur du privé. Le oui l’a emporté par 81 voix, contre 42 non et deux abstentions.

Les députés se prononçaient sur une modification de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS) afin de permettre un examen de fin de maturité qui délivre un certificat cantonal pour les écoles privées. Le Département de l’enseignement (DEF) avait été saisi d’une demande de l’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), souhaitant être à pied d’égalité avec le public.

Le Conseil d’Etat avait décidé d’accepter cette demande sachant qu’il y a plusieurs autres cantons, surtout en Suisse alémanique, qui le font déjà et que ça se passe bien, selon lui. Le dernier en date est le Canton de Genève, le seul en Suisse romande. Le gouvernement rappelle aussi qu’environ 7% des élèves vaudois sont scolarisés en écoles privées.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision