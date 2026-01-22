Les autorités lèvent l’évacuation de Brienz (GR)

Les villageois de Brienz (GR) vont pouvoir rentrer chez eux. Après plus d'un an d'évacuation due à des éboulements, ils pourront à nouveau y habiter dès vendredi. La commune d'Albula a annoncé jeudi la levée de l'évacuation et de l'interdiction d'accès.

(Keystone-ATS) La décision officielle de la commune de lever l’évacuation en vigueur depuis le 17 novembre 2024 entre en force officiellement lundi. Le villageois peuvent toutefois retrouver leur domicile à partir de vendredi déjà.

Séjour permanent à nouveau sûr

«La menace aiguë provenant de la zone d’éboulement au-dessus du village s’est réduite si fortement depuis la coulée de gravats de la fin novembre 2025 qu’un séjour permanent au village est redevenu sûr», écrit la commune grisonne dans son nouveau bulletin. Les mouvements de roche s’y sont calmés.

Le village longtemps menacé de Brienz retourne donc en phase «verte» après une évacuation qui a duré 62 semaines. Les villageois pourront à nouveau y habiter et les surfaces agricoles y être exploitées.

«Les gens sont très contents que l’évacuation puisse enfin être levée», confie à Keystone-ATS, Christian Gartmann, responsable de la commune d’Albula, dont fait partie le village de Brienz. L’état-major communal est aussi soulagé. «Nous avions promis aux habitants que l’évacuation ne serait pas maintenue un seul jour de plus que nécessaire.»

Risque peu probable ces prochaines années

Vendredi matin, Brienz passe de la phase «rouge» à la phase «orange». Ce changement implique que les habitants et les détenteurs de résidences secondaires pourront à nouveau dormir chez eux. en revanche, les routes d’accès au village resteront encore fermées aux personnes qui n’habitent pas à Brienz et ce, jusqu’à dimanche soir.

À partir de lundi matin, l’accès au village sera à nouveau ouvert à tous. La ligne de Carpostal 183, reliant Lenzerheide (GR) à Davos (GR), circulera alors à nouveau via Brienz. Une zone de danger située au-dessus du village restera, cependant, bouclée. Un risque d’éboulement et de chute de blocs de roche y susbsiste.

«La situation pour le visage n’a jamais été aussi bonne depuis des années», se réjouit Christian Gartmann. «Le risque de devoir l’évacuer à nouveau un jour ne peut, certes, pas être complètement exclu», mais les géologues estiment le risque d’éboulement «peu probable à improbable» pour les années à venir, souligne-t-il.

Offre de transfert de domicile maintenue

Jusqu’à la fin septembre dernier, les villageois ont pu s’inscrire pour que leur domicile soit définitivement transféré ailleurs, moyennant la destruction de leur maison à Brienz et un soutien financier du canton et de la Confédération. La commune a enregistré 40 inscriptions de ce type.

Cette offre est maintenue et le projet se poursuit, souligne Christian Gartmann. La commune va même rouvrir une fenêtre temporelle pour de nouvelles inscriptions. Par contre, il n’est pas exclu que des personnes déjà inscrites reviennent sur leur décision au vu de la nouvelle donne et des prévisions encourageantes des géologues.

De la première évacuation à la stabilisation

L’évacuation de novembre 2024 était la deuxième pour Brienz. Ses habitants avaient déjà dû quitter le village en mai 2023. Un mois plus tard, le 15 juin 2023, une coulée de 1,7 millions de mètres cubes de gravats a failli l’engloutir. Elle s’est arrêtée à ses portes.

En novembre dernier, des masses de roches entières qui menaçaient de s’effondrer en direction du village se sont finalement détachées en un amas de gravats. Ce tournant a évité une catastrophe. Le village n’était dès lors plus menacé.

Les forages de drainage réalisés ces dernières années ont aussi contribué à cette évolution positive. Au début, jusqu’à 1500 litres d’eau par minute s’écoulaient dans la galerie de drainage. Fin décembre, on enregistrait encore environ 800 litres par minute.