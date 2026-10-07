Les CFF ferment 13 autres centres voyageurs en Suisse

Keystone-SDA

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Les CFF ont annoncé la fermeture de 13 guichets dans les gares à compter de début 2027. Cette mesure s'explique par la forte baisse de la demande de billets au guichet. À l'avenir, 102 agences avec personnel continueront d'être exploitées.

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(Keystone-ATS) À compter du 1er janvier 2027, les centres voyageurs des CFF situés dans 13 localités suisses fermeront leurs portes et passeront au libre-service, a indiqué mercredi l’entreprise à Keystone-ATS, confirmant ainsi une information publiée par le portail d’actualités blick.ch. Les CFF ont communiqué ces fermetures par le biais de communiqués de presse régionaux, a indiqué le porte-parole Moritz Weisskopf, comme le veut la procédure habituelle.

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Les gares concernées sont celles d’Arbon (TG), Brunnen (SZ), Döttingen (AG), Frick (AG), Genève-Eaux-Vives (GE), Laufen (BL), Oensingen (SO), Rotkreuz (ZG), Schönbühl Shoppyland (BE), St. Margrethen (SG), Stein am Rhein (SH), Uznach (SG) et Ziegelbrücke (GL).

Les CFF ont justifié cette mesure par le changement radical du comportement des clients. La part des billets vendus au guichet est tombée à 3% alors qu’en 2019, ce chiffre s’élevait encore à près de 10 %. Aujourd’hui, 97 % de tous les billets sont achetés via des canaux en libre-service, dont 85% par voie numérique via l’application ou le site web. Les guichets avec personnel situés dans des lieux très peu fréquentés ne peuvent plus être maintenus pour des raisons économiques.

Aucun licenciement prévu

Pour les collaborateurs concernés, cette fermeture n’entraînera aucun licenciement. «Les collaborateurs concernés pourront poursuivre leur activité dans d’autres centres de voyage», a déclaré M. Weisskopf.

Le nombre de points de vente avec personnel n’a cessé de diminuer ces dernières années, a-t-il ajouté. Entre fin 2016 et fin 2026, les CFF ont déjà fermé 47 centres voyageurs et leur nombre est passé de 169 à 115 au cours de cette période. Avec les fermetures désormais annoncées, il ne restera plus que 102 sites en activité à partir de début 2027, toutefois le conseil personnalisé reste un élément important l’offre proposée, ont souligné les CFF.

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