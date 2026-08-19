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Les demandes d’asile en Suisse continuent de baisser en 2025

Keystone-SDA

Les demandes d'asile en Suisse poursuivent leur baisse en 2025. Le pays en a enregistré 25'781, soit 7,1% de moins qu'en 2024. Les demandes de statut S ont aussi diminué de près d'un quart.

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1 minute

(Keystone-ATS) En tout, 12’897 demandes de statut S ont été déposées, soit 22,4% de moins qu’en 2024. Ce statut spécial doit être maintenu au moins jusqu’au 4 mars 2027, à moins d’une stabilisation durable de la situation en Ukraine d’ici là.

Le nombre de demandes d’asile en Suisse baisse depuis 2024 après un pic post-Covid. Le nombre de personnes en fuite ou déplacées diminue également dans le monde. Pour la première fois depuis 2016, ce chiffre a reculé de 5% en 2025.

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