Les enjeux de santé publique pour l’ultime leçon d’Antoine Flahault

Keystone-SDA

La leçon d'adieu du professeur Antoine Flahault, qui aura lieu le mardi 23 septembre à l'Université de Genève, sera consacrée aux défis sanitaires à l'échelle mondiale. Cet imminent épidémiologiste, qui prend sa retraite, reviendra sur l'échec de l'éradication de certaines maladies, comme le paludisme, le choléra ou la rougeole.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette leçon d’honneur se fera sous la forme d’un entretien avec Caroline Roux, journaliste politique et chroniqueuse de France Télévision. A l’heure où le multilatéralisme est en recul, Antoine Flahault évoquera l’espoir d’une action collective pour répondre à ces défis sanitaires.

Ce dialogue évoquera aussi les questions de transfert de technologie permettant à des régions moins favorisées de la planète de fabriquer des diagnostics, des médicaments et des vaccins. Le défi posé par la désinformation et les mouvements populistes anti-sciences sera aussi abordé.

Antoine Flahault est docteur en médecine, spécialiste en modélisation mathématique des épidémies. Il a notamment mis en place l’Institut de santé globale de la faculté de médecine. Il est également très engagé dans la vulgarisation scientifique et dans la communication au grand public, qui l’a découvert pendant la pandémie de Covid-19.