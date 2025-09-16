La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les enjeux de santé publique pour l’ultime leçon d’Antoine Flahault

Keystone-SDA

La leçon d'adieu du professeur Antoine Flahault, qui aura lieu le mardi 23 septembre à l'Université de Genève, sera consacrée aux défis sanitaires à l'échelle mondiale. Cet imminent épidémiologiste, qui prend sa retraite, reviendra sur l'échec de l'éradication de certaines maladies, comme le paludisme, le choléra ou la rougeole.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette leçon d’honneur se fera sous la forme d’un entretien avec Caroline Roux, journaliste politique et chroniqueuse de France Télévision. A l’heure où le multilatéralisme est en recul, Antoine Flahault évoquera l’espoir d’une action collective pour répondre à ces défis sanitaires.

Ce dialogue évoquera aussi les questions de transfert de technologie permettant à des régions moins favorisées de la planète de fabriquer des diagnostics, des médicaments et des vaccins. Le défi posé par la désinformation et les mouvements populistes anti-sciences sera aussi abordé.

Antoine Flahault est docteur en médecine, spécialiste en modélisation mathématique des épidémies. Il a notamment mis en place l’Institut de santé globale de la faculté de médecine. Il est également très engagé dans la vulgarisation scientifique et dans la communication au grand public, qui l’a découvert pendant la pandémie de Covid-19.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
22 J'aime
25 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision