Les Etats-Unis vont réexaminer l’attribution des «cartes vertes»

Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des "cartes vertes" de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles. Une décision prise après l'attaque perpétrée à Washington par un Afghan contre des membres de la Garde nationale.

(Keystone-ATS) L’annonce a été faite jeudi par l’USCIS, une agence fédérale chargée de l’immigration.»Sur instruction du président des Etats-Unis, j’ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants», a écrit sur X son directeur, Joseph Edlow.

Interrogée pour savoir de quels pays il s’agissait, l’USCIS a renvoyé à une liste de 19 pays, dont l’Afghanistan, cités en juin dans une proclamation présidentielle.

