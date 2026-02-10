La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les eurodéputés adoptent définitivement l’objectif climatique 2040

Keystone-SDA

Les eurodéputés ont définitivement adopté mardi l'objectif climatique de l'Union européenne en 2040 : une baisse de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, assortie de flexibilités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En plénière à Strasbourg, le Parlement européen a soutenu par 413 voix contre 226 cette ambition climatique, accompagnée de souplesses, dont la possibilité d’acquérir des crédits carbone en dehors du continent. En 2023, l’UE avait réduit ses émissions de 37% par rapport à 1990.

