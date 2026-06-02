Les exportations suisses au ralenti en avril

Keystone-SDA

Les exportations de la Suisse ont quasiment fait du surplace en avril, alors que les importations ont reculé après la forte progression du mois précédent. L'important secteur de la chimie-pharma a plombé le résultat dans les deux directions du trafic.

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(Keystone-ATS) Pendant la période sous revue, les exportations ont augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et en termes nominaux (non corrigé de l’inflation) à 22,27 milliards de francs. Il s’agit d’un net ralentissement comparé à mars, où les ventes à l’international avaient crû de 0,9%, a détaillé mardi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les importations se sont elles contractées de 3% à 19,05 milliards, après avoir enregistré un bond de 10,3% en mars. La Confédération a bouclé le mois sur un solde du commerce extérieur de 3,2 milliards, en hausse de 23,4% par rapport à mars.

Les produits chimiques et pharmaceutiques, plus important secteur d’exportation en matière de volumes, ont vu leurs ventes reculer de 3,1% en avril suite à la forte hausse en mars, alors que la branche des machines, de l’électronique et des appareils a progressé de 5,5%. L’horlogerie a quant à elle enregistré des ventes à l’étranger en hausse de 5%.

Par destination, les exportations vers l’Union européenne (UE), premier client des entreprises suisses, ont reculé de 12,6%. Alors qu’elles ont accéléré vers l’Allemagne (+3,9%), elles ont reculé vers l’Italie (-12,7%) et la France (-2,8%).

Les ventes vers l’Asie ont été mitigées, la Chine enregistrant un recul (-1,9%), tandis que le Japon a accéléré (+9,2%).

Les exportations à destination de l’Amérique du Nord ont pour leur part affiché une solide progression de 16% vers les Etats-Unis et de 11,2% en direction du Canada.