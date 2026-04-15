Les loyers proposés continuent d’augmenter en Suisse

Keystone-SDA

La progression des loyers proposés en Suisse a ralenti au 1er trimestre 2026. L'immigration en baisse et une diminution du taux d'intérêt de référence sont les principaux facteurs de cet apaisement, mais ne suffiront pas à stabiliser le niveau des loyers pour autant.

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(Keystone-ATS) Au premier trimestre, les loyers proposés en Suisse ont enregistré une croissance modérée de 0,7%, et ont augmenté de 2,3% par rapport à l’année précédente, selon l’indice des loyers publié mercredi par Homegate en collaboration avec la Banque cantonale zurichoise (BCZ).

Par rapport au mois précédent, l’indice a augmenté de 0,2 point en mars et se situe désormais à 133,1 points (+0,2%). Sur un an, il a crû de 2,6%, après une hausse de 5,5% un an plus tôt. Le ralentissement de l’immigration explique en partie l’apaisement sur le front des loyers.

En 2025, le nombre net de personnes immigrées en Suisse a diminué de près de 10% par rapport à l’année précédente. Et cette baisse s’est poursuivie au cours des premiers mois de 2026, ce qui fait reculer davantage la demande supplémentaire de logements en location, explique le portail d’annonces immobilières.

Une autre explication est à chercher du côté de la politique monétaire. «La dernière baisse du taux d’intérêt de référence a également un impact sur les loyers annoncés. En effet, elle a provoqué en début d’année une réduction des loyers pratiqués jusque-là, ce qui a réduit la pression à la hausse sur les loyers proposés», explique Martin Waeber, directeur immobilier pour le SMG Swiss Marketplace Group.

Les cantons de Suisse centrale, notamment Nidwald (+7,3%) et Zoug (+5,1%), ainsi que la ville de Lucerne (+8,2%), ont enregistré les plus fortes augmentations sur douze mois.

La hausse des loyers devrait continuer en 2026, dans la mesure où l’activité de construction reste faible.