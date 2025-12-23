Les métaux se hissent à des sommets

Keystone-SDA

L'or et l'argent se sont envolés à de nouveaux sommets mardi, poussés notamment par les tensions géopolitiques entre Washington et Caracas.

(Keystone-ATS) Après avoir ciblé plusieurs navires, soupçonnés de transporter du pétrole vénézuélien soumis à des sanctions, Donald Trump a affirmé lundi qu’il serait «sage» pour le président vénézuélien Nicolas Maduro de partir, renforçant la pression sur Caracas.

L’or, valeur refuge, a grimpé à un nouveau record, à 4497,74 dollars l’once (31,1 g). C’est aussi le cas de l’argent, à la fois métal précieux et industriel, qui s’est hissé à 69,9929 dollars l’once.

Le cuivre, qui sert à construire des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries pour véhicules électriques ou encore des centres de données cruciaux pour l’intelligence artificielle, a lui aussi atteint un prix inédit, montant lundi à 11’996 dollars la tonne.

«Sur le plan industriel, l’argent et surtout le cuivre bénéficient d’un soutien structurel lié à la transition énergétique, à l’électrification et aux besoins colossaux des infrastructures numériques et de l’IA», relève John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

Utilisés dans la fabrication de catalyseurs automobiles, le platine a pour sa part touché mardi un plus haut depuis mai 2008, à 2195,71 dollars l’once, et le palladium a atteint un sommet depuis décembre 2022, à 1849,58 dollars l’once.

«L’anticipation de baisses de taux aux États-Unis en 2026» soutient aussi les métaux précieux, rapporte M. Plassard.