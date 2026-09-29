Les primes des Vaudois augmenteront en moyenne de quinze francs

Keystone-SDA

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Dans le canton de Vaud, l'assurance maladie augmentera en moyenne de 3,5%, ce qui correspond à 15,20 francs par mois. Les autorités encouragent la population à optimiser ses primes et rappellent qu'un subside est disponible pour les assurés de condition économique modeste.

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(Keystone-ATS) Par catégorie d’âge, l’augmentation moyenne est de 3,2% pour les adultes (16,90 francs par mois), de 3% pour les jeunes (11 francs par mois) et de 3,1% pour les enfants (4,40 francs par mois), a précisé l’Etat de Vaud mardi dans un communiqué. La hausse 2027 est moindre par rapport à celle de 2026, qui se situait à 4,9%.

L’augmentation est également inférieure au niveau national où la prime moyenne adulte monte de 5%. Seul Glaris connaît d’ailleurs une hausse plus faible que Vaud pour l’an prochain.

«Le poids des primes est devenu insupportable pour la population», a réagi Roger Nordmann, le conseiller d’Etat en charge de la santé, mardi pour Keystone-ATS. «Nous ne pourrons pas baisser les coûts de la santé dans un contexte de vieillissement de la population, mais nous devons absolument stopper leur emballement tout en maintenant la qualité des soins et l’accès pour tous», a-t-il ajouté.

Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) encourage la population, y compris les bénéficiaires des subsides, à optimiser ses primes. Des informations ainsi que des lettres types sont mises à disposition sur le site officiel du canton, tandis que des séances d’information auront lieu prochainement dans diverses régions. Les demandes de subsides peuvent également se faire en ligne et les agences d’assurances sociales peuvent aider gratuitement à remplir le formulaire.

Renforcer la médecine de premier recours

Le canton entend également prendre des mesures afin de contenir la hausse des coûts de la santé et donc des primes. «Le renforcement de la première ligne de soins en est une: les médecins généralistes, les pédiatres, les infirmiers et infirmières ou les pharmaciens peuvent déjà prendre en charge une grande partie des problèmes de santé de la population, à des coûts très nettement inférieurs à ceux des spécialistes», poursuit l’Etat de Vaud.

Le canton souhaite également renforcer sa marge de manoeuvre, notamment en matière de planification hospitalière et pouvoir mieux réguler certaines offres, «afin qu’elles répondent à un besoin plutôt que de le générer».