Les prix de l’immobilier résidentiel ont bondi en 2025

Keystone-SDA

Le renchérissement des prix de l'immobilier s'est poursuivi au 4e trimestre 2025, affectant aussi bien les maisons individuelles que les appartements en propriété. Sur l'ensemble de l'année, la hausse pour ces derniers a largement dépassé l'inflation.

(Keystone-ATS) L’indice suisse des prix de l’immobilier résidentiel (Impi) a progressé en moyenne de 4,6% l’année dernière, selon les indications fournies vendredi par l’Office fédéral de la statistique. A titre de comparaison, l’inflation a atteint +0,2%.

Sur le seul quatrième trimestre, l’Impi a pris 0,5% par rapport au partiel précédent et 3,9% sur un an, à 125 points.

Du côté des maisons individuelles, l’augmentation s’est élevée à 0,4% en comparaison trimestrielle et à +5,0% en rythme annuel. Le sous-indice s’est fixé à 125,6 points. Les prix ont connu les plus forte poussées dans les communes urbaines d’une grande agglomération (+1,9%), alors qu’ils ont baissé avant tout dans les communes urbaines d’une agglomération de taille moyenne (-1,6%), précise le communiqué.

Les prix des appartements en propriété ont gonflé dans les communes intermédiaires (+2,4%) et n’ont baissé que dans les communes urbaines d’une grande agglomération (-1,4%). Le sous-indice a gonflé de 0,6% ou de 3,0% sur un an à 124,4 points.