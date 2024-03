Les Suisses veulent réduire les coûts de la santé

1 minute

(Keystone-ATS) Les Suisses veulent réduire les coûts de la santé. Selon un sondage de Tamedia et 20 Minuten publié lundi, ils accepteraient “l’initiative d’allègement des primes” du PS et celle “pour des primes plus basses” du Centre soumises en votation le 9 juin.

Pas moins de 64% des votants accepteraient l’initiative socialiste, qui demande qu’aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu pour les primes d’assurance maladie. Et 72% soutiennent le texte du Centre.

Celui-ci prévoit un frein aux coûts de la santé, sur le modèle du frein aux dépenses de la Confédération. Lorsque l’augmentation des coûts de la santé est égale ou supérieure à 20% par rapport à celle des salaires, le gouvernement doit prendre des mesures pour baisser les coûts.

Deux autres objets sont soumis en votation le 9 juin: le référendum contre la loi sur l’énergie et l’initiative qui veut exclure toute obligation vaccinale.

Au total, 30’384 personnes ont participé au sondage réalisé du 29 février au 3 mars par l’institut Leewas. La marge d’erreur est de +/- 1,6 point.