Les USA et l’Iran confirment avoir signé l’accord

Keystone-SDA

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Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré un responsable américain à l'AFP, après qu'Axios a rapporté que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron.

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(Keystone-ATS) «Je peux confirmer la signature», a déclaré le responsable, interrogé sur l’information selon laquelle le président américain aurait personnellement signé un exemplaire de l’accord lors d’un dîner avec le président français, au château de Versailles, à l’issue du sommet du G7.

L’Iran a confirmé à son tour jeudi avoir signé avec les Etats-Unis l’accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient, comme annoncé plus tôt par le président américain Donald Trump.

«Le texte du protocole d’accord d’Islamabad a été finalisé par la signature des présidents. Il est désormais temps de mettre à l’épreuve la mise en oeuvre de cet accord», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, cité par l’agence Irna.

Il a ajouté que cette signature avait été faite électroniquement et à distance par les chefs d’Etat des deux pays, et qu’une cérémonie officielle n’avait «pas vraiment sa place» dans les plans iraniens.

Le gouvernement suisse avait initialement annoncé qu’une cérémonie de signature aurait lieu vendredi dans un hôtel de luxe du Bürgenstock, une montagne surplombant le lac de Lucerne, et Téhéran que le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et le vice-président américain JD Vance y assisteraient.

«Lorsque le texte est signé par les plus hauts responsables des deux pays, le non-respect de celui-ci aura naturellement des conséquences plus lourdes, et compte tenu de nos expériences passées, nous avons préféré qu’il en soit ainsi», a ajouté M. Baghaï.

Le texte du protocole d’accord, dévoilé mercredi par les deux parties, prévoit que les Etats-Unis suspendent, dès sa signature, leurs sanctions sur la vente de pétrole iranien, puis lèvent l’ensemble de leurs sanctions en cas de conclusion d’un accord définitif, au terme d’une période de négociations de 60 jours.

De son côté l’Iran devra permettre dans un délai de 30 jours le plein rétablissement de la circulation maritime dans le stratégique détroit d’Ormuz, dont le blocage persistant pèse sur l’économie mondiale.

Le texte prévoit également des discussions sur le nucléaire et sur un fonds pour la reconstruction et le développement économique de l’Iran.