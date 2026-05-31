Liban: Israël dit avoir capturé la forteresse médiévale de Beaufort

Keystone-SDA

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé dimanche que l'armée s'était emparée de la forteresse médiévale de Beaufort, dans le sud du Liban, où elle a étendu ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien.

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(Keystone-ATS) «Sous la direction du Premier ministre (Benjamin) Netanyahu et sous ma direction», l’armée «a étendu ses opérations au Liban, a traversé le fleuve Litani et a pris la crête du Beaufort – l’un des points stratégiques les plus importants pour défendre les localités de Galilée (dans le nord d’Israël, NDLR) et préserver la sécurité de nos soldats», a indiqué le ministre sur sa chaîne Telegram.

Les forces israéliennes avaient utilisé Beaufort comme base pendant leur occupation du sud du Liban, qui a duré deux décennies et s’est terminée en 2000. Le site surplombe de vaste pans du sud du Liban.

«Quarante-quatre ans après la bataille héroïque de Beaufort et en ce jour de commémoration des soldats tombés lors de la Première Guerre du Liban (1982)», des soldats «sont revenus au sommet de Beaufort et y ont de nouveau hissé le drapeau d’Israël», a ajouté M. Katz.

Des images de l’AFP montrent dimanche matin le drapeau israélien flotter au-dessus de la forteresse, alors que des tirs d’artillerie retentissent et que de la fumée s’élève des alentours.