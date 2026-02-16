La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Ligne Lausanne-Prilly-Malley endommagée: 1000 fils à réparer

Keystone-SDA

Les travaux allaient bon train lundi matin à la gare de Lausanne pour réparer les 40 câbles qui se sont embrasés dimanche soir suite au probable lancer d'un engin pyrotechnique. "Un travail énorme", ont expliqué les CFF en visite de presse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «On ne peut pas encore faire de pronostic pour la fin des travaux», a expliqué David Fattebert, directeur régional des CFF pour la Suisse romande, à la presse conviée à la gare dès 10h00. Entre 10 et 15 personnes se relaient sur les lieux pour réparer les 2000 connexions endommagées.

Un engin pyrotechnique aurait été lancé dimanche soir par la fenêtre du train qui ramenait les supporters du Servette FC à Genève. Un dépôt de plainte est en cours et la police scientifique s’est rendue sur place.

Actuellement, deux trains par heure circulent sur la ligne, mais le nombre de liaisons devrait progressivement augmenter.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision