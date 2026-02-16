Ligne Lausanne-Prilly-Malley endommagée: 1000 fils à réparer

Keystone-SDA

Les travaux allaient bon train lundi matin à la gare de Lausanne pour réparer les 40 câbles qui se sont embrasés dimanche soir suite au probable lancer d'un engin pyrotechnique. "Un travail énorme", ont expliqué les CFF en visite de presse.

1 minute

(Keystone-ATS) «On ne peut pas encore faire de pronostic pour la fin des travaux», a expliqué David Fattebert, directeur régional des CFF pour la Suisse romande, à la presse conviée à la gare dès 10h00. Entre 10 et 15 personnes se relaient sur les lieux pour réparer les 2000 connexions endommagées.

Un engin pyrotechnique aurait été lancé dimanche soir par la fenêtre du train qui ramenait les supporters du Servette FC à Genève. Un dépôt de plainte est en cours et la police scientifique s’est rendue sur place.

Actuellement, deux trains par heure circulent sur la ligne, mais le nombre de liaisons devrait progressivement augmenter.