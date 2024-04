Mère condamnée à 16 ans de prison pour avoir tué deux de ses filles

1 minute

(Keystone-ATS) Une femme âgée de 41 ans écope de 16 ans de prison pour avoir tué avec un couteau deux de ses filles, âgées de 7 et 8 ans, en janvier 2021 à Gerlafingen (SO). La justice soleuroise l’a reconnue coupable d’assassinats et d’avoir diffamé son ex-mari.

Dans son jugement rendu vendredi, le Tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt (SO) a suivi en grande partie l’avis de la procureure. Cette dernière avait exigé une peine de prison à perpétuité pour ce double assassinat. La défense avait plaidé, en vain, le meurtre et demandé que la sanction n’excède pas 13 ans de prison.

L’accusée de nationalité suisse a tué ses victimes dans leurs lits, l’une après l’autre, d’un coup de couteau de cuisine dans le coeur, avant d’appeler la police. Son mari et elle s’étaient séparés quelques mois avant le crime. Le père des deux filles avait demandé le divorce.

La prévenue ne s’est pas attaquée à sa fille aînée de 12 ans, issue d’une relation précédente. Elle souffre d’un syndrome borderline et d’un trouble de la personnalité histrionique.