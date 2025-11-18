Meurtre de Vernier: le procureur requiert 16 ans de prison

Keystone-SDA

Mardi, au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison. Selon lui, cette quinquagénaire "cupide, jalouse et possessive" a voulu "le punir de vouloir la quitter."

(Keystone-ATS) Alors que les déclarations de la prévenue ont varié tout au long de la procédure, le procureur Guillaume Zuber a enjoint le Tribunal criminel de Genève à retenir les faits matériels. Première certitude: le 29 décembre 2021 vers 21h50, elle a tiré une balle dans le dos de son mari à bout portant et l’a laissé agoniser durant près d’une heure alors qu’elle aurait pu le sauver au moins à quatre reprises.

Le besoin de contrôle ou la cupidité explique le passage à l’acte prémédité de cette femme qui souffre d’un trouble de la personnalité mixte paranoïaque et borderline, a relevé le représentant du Ministère public. De quinze ans son cadet, le mari mauricien étouffait dans cette relation faite de violences, a relevé Timothée Reymond, avocat de la mère de la victime.