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Mineur soupçonné d’incendie interpellé à Villars-sur-Glâne (FR)

Keystone-SDA

Un mineur de 15 ans a été interpellé après l’incendie survenu mercredi dans le sous-sol d’un immeuble à Villars-sur-Glâne (FR). Deux caves ont été endommagées, et la piste d’un acte volontaire est privilégiée.

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(Keystone-ATS) Les raisons de l’acte font partie de l’enquête en cours, a indiqué jeudi la police cantonale fribourgeoise. L’individu sera dénoncé au Tribunal pénal des mineurs.

Dépêchés sur place, les pompiers du bataillon Sarine ont pu rapidement circonscrire le sinistre. Il n’y a eu aucun blessé.

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