Modernisation de la gare du Locle: les changements à attendre

Keystone-SDA

Les CFF vont moderniser les installations de la gare du Locle (NE) et améliorer les accès au quai 1 pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi pour les personnes à mobilité réduite. Petit tour d'horizon des changements annoncés lundi par la régie en lien avec les travaux qui débutent le 1er juin.

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(Keystone-ATS) – Voie 1: le quai 1, qui absorbe les 90% de la desserte voyageurs, sera réhaussé de 55 centimètres et sera accessible de plain-pied, ce qui facilitera l’accès des personnes avec poussettes, valises et de celles à mobilité réduite.

– Durée: les travaux, dont le coût s’élève à environ 8 millions de francs, débutent le 1er juin. La mise en service est planifiée pour la fin de l’année. Des travaux de finition se dérouleront jusqu’au printemps 2027. La mise en conformité du quai 2 est à l’étude et sera réalisée ultérieurement. Elle fera l’enquête d’une mise à l’enquête ultérieure.

– Changements: pendant les travaux sur le quai 1, les trains CFF sont dévoyés sur l’extension provisoire du quai 2, côté La Chaux-de-Fonds. L’exploitation de la ligne transN des Brenets reste inchangée sur l’autre partie du quai 2 (côté Col-de-Roches).

– Offre adaptée: du 17 juillet à 21h50 au 17 août à 05h15, certains TER sont supprimés entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Les TER restants circulent avec un horaire modifié. Les trains R20 de 11h21 et 21h21 en direction de La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel circulent avec un départ anticipé du Locle . Il est recommandé de consulter l’horaire en ligne avant chaque voyage.

– Parcage: du 1er juin au 13 novembre, pour permettre la mise en place des installations de chantier, plusieurs places de parc sont provisoirement supprimées, notamment au sein du parking P+Rail. Des places sont à disposition des automobilistes le long de l’avenue de la Gare. Durant cette même période, l’arrêt des bus de remplacement transN «Le Locle, gare» est provisoirement placé devant le bâtiment voyageurs.