Montreux: un concert gratuit pour tester le 2M2C rénové

Keystone-SDA

Les travaux de modernisation du Montreux Music & Convention Center (2M2C) sont à bout touchant. Un concert gratuit du groupe The Two XL aura lieu le 28 mai à l'Auditorium Stravinski pour tester les dispositifs de sécurité du bâtiment en conditions réelles.

(Keystone-ATS) «Cet exercice vise à valider les dispositifs de sécurité incendie, notamment le plan d’évacuation, les systèmes sonores d’alerte, l’évacuation de fumée et la communication avec la centrale d’alarme», indique la commune de Montreux, mardi dans un communiqué. Il a été recommandé par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) avant la réouverture officielle du bâtiment, prévue début juillet.

L’événement est principalement destiné aux personnes ayant contribué à la réalisation du chantier, ainsi qu’aux actrices et acteurs culturels, touristiques et économiques de la région. La population montreusienne est également invitée, moyennant une réservation. Au total, 1600 personnes pourront y assister. «Le concert sera précédé d’un verre de bienvenue et se terminera par une évacuation en conditions réelles», précise la commune.