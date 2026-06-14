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Morges-sous-Rire a réuni 16’000 festivaliers

Keystone-SDA

Achevée samedi soir, la 38e édition de Morges-sous-Rire a rassemblé 16'000 personnes en sept jours, une affluence dans la lignée des dernières années. Le festival se réjouit notamment de l'engouement pour les jeunes humoristes.

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(Keystone-ATS) «La grande gagnante de cette édition est sans doute la relève. Sur l’ensemble des scènes du festival, les humoristes de la nouvelle génération ont attiré un large public et enchaîné les représentations complètes», relèvent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Le festival salue aussi les prestations des figures établies de l’humour – Laurent Gerra, Chantal Ladesou, Marc Donnet-Monay, Thomas Wiesel, Nora Hamzawi ou encore David Castello-Lopes – qui ont «une nouvelle fois répondu aux attentes».

Parmi les moments marquants de cette édition figure également le spectacle d’Alex Lutz, qui a offert au public «une parenthèse aussi singulière qu’impressionnante.»

Au final, cette édition a confirmé «la vitalité du festival» et «sa capacité à réunir, dans un même élan, figures incontournables du rire et talents émergents, dans une atmosphère conviviale et accessible», poursuit le communiqué.

La prochaine édition est programmée du 3 au 13 juin 2027.

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