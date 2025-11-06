La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Keystone-SDA

L'élue démocrate Nancy Pelosi, figure emblématique de la scène politique américaine des quatre dernières décennies et première femme à diriger la Chambre des représentants, a annoncé jeudi qu'elle prendrait sa retraite en janvier 2027, au terme de son mandat actuel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «J’ai véritablement aimé servir comme votre voix au Congrès», a déclaré l’ancienne «speaker» de 85 ans, farouche opposante à Donald Trump, dans une vidéo dédiée aux habitants de San Francisco, qu’elle représentait à la Chambre depuis 1987.

