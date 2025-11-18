La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Keystone-SDA

Huit hommes, des Afghans et Kurdes irakiens, ont été condamnés mardi à Paris à des peines de trois à quinze ans de prison ferme pour leurs rôles dans un réseau de passeurs à l'origine du naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche, en 2023.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au terme de deux semaines de procès, les peines les plus lourdes, 12 et 15 ans de réclusion notamment pour homicides involontaires, ont été prononcées à l’encontre des deux Kurdes irakiens de 45 ans considérés comme les moteurs de cette organisation, jugée pour le drame qui avait entraîné la mort de sept candidats afghans à l’exil vers le Royaume-Uni.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision