La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nestlé va investir près de 30 millions au Royaume-Uni

Keystone-SDA

Le géant alimentaire Nestlé va investir 28 millions de livres (29,5 millions de francs) dans son usine Nescafé à Dalston, au nord de Londres.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les montants consentis permettront de construire une nouvelle usine et deux lignes d’emballages capables de produire jusqu’à 60’000 sachets de café par heure, a indiqué le groupe veveysan dans un communiqué.

L’impact sur l’emploi de ces investissements à Dalston, qui produit du café depuis 1962, n’a pas été précisé par le groupe.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision