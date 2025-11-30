La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Netanyahu a adressé une demande de grâce officielle

Keystone-SDA

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, poursuivi pour corruption, a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog, a annoncé dimanche le bureau de la présidence.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La présidence précise qu’il s’agit d’une demande de grâce exceptionnelle, aux conséquences significatives», selon le communiqué. «Après réception de tous les avis, le Président de l’État examinera la requête avec responsabilité et sérieux».

Le président américain, Donald Trump, avait écrit à M. Herzog plus tôt ce mois-ci pour lui demander d’accorder une grâce à M. Netanyahu, qui a nié à plusieurs reprises toute faute dans le cadre des procédures judiciaires en cours le visant.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision