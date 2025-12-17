Neuchâtel: deux délits de chauffard dans des zones 30 km/h

Keystone-SDA

Deux automobilistes ont été contrôlés la semaine dernière dans le canton de Neuchâtel à des vitesses de 89 km/h et 95 km/h dans des zones limitées à 30 km/h. Les cas rapportés par la Police neuchâteloise (PN) se sont passés respectivement au Locle et à Fontainemelon.

1 minute

(Keystone-ATS) Le premier délit de chauffard a concerné un ressortissant suisse, âgé de 21 ans et domicilié dans les Montagnes neuchâteloises, selon le communiqué publié mercredi par la PN. Il a été attrapé après un contrôle effectué avec un radar mobile.

Le deuxième délit de chauffard a impliqué pour sa part un ressortissant français de 23 ans, domicilié aussi dans les Montagnes neuchâteloises. Le contrôle a été opéré ici au moyen d’un radar fixe. Les deux individus ont reconnu les faits.

Le Ministère public a été informé et des procédures pénales ont été ouvertes par la procureure de service. Ces conducteurs s’exposent à des sanctions pénales et administratives. Dans l’immédiat, des interdictions de conduire leur ont été signifiées.