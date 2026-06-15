Neuchâtel: les 102 entreprises soutenues ont rapporté davantage

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel estime que son modèle de développement économique est solide et qu'il a résisté entre 2022 et 2025, malgré un contexte international particulièrement exigeant. Les 102 entreprises neuchâteloises soutenues ont généré des investissements privés pour 115 millions de francs, alors que l'Etat les a aidées pour 14 millions. La rareté des terrains sur le littoral est un défi.

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(Keystone-ATS) «Des investissements publics bien orientés ont permis de dégager des effets concrets à différents niveaux», a déclaré lundi Florence Nater. La conseillère d’Etat, en charge de l’économie, s’est réjouie que le savoir-faire neuchâtelois se retrouve dans le monde entier, et pas seulement au niveau horloger, mais aussi par exemple dans les dispositifs médicaux.

L’action du service de l’économie (NECO) s’appuie sur quatre axes stratégiques: innovation, intégration, implantation et image. Durant la période, 107 projets ont été soutenus dans 102 sociétés. Pour chaque franc alloué par le canton, les entreprises soutenues en ont investi 8,2, un ratio qui atteint 20,6 pour les seuls projets d’innovation technologique en 2025.

Ces soutiens ont contribué au maintien et à la création d’emplois qualifiés, avec 2882 équivalents plein temps soutenus et 673 nouveaux postes planifiés sur cinq ans. Parmi les sociétés soutenues, 35% d’entre elles sont des start-up.

Pôle de La Tène: enjeu important

Face à la pression croissante sur le foncier économique, le service de l’économie a engagé une stratégie de densification et de réhabilitation de sites existants, notamment en participant activement aux projets JD7 à Neuchâtel (ouverture en 2027), les Usines à Serrières (2026) et HDV7 au Locle (2028).

Le NECO détient près de 120’000 m2 de surfaces foncières en zone d’activités économiques sous gestion, mais aucune sur le littoral ou au Val-de-Ruz. Face à la rareté du terrain, Matthieu Aubert, chef de service, a expliqué que l’Etat souhaite notamment densifier les sites existants, réhabiliter des friches industrielles, et que les collectivités aient la maîtrise foncière.

Interrogé sur le potentiel de la friche des anciens abattoirs de Neuchâtel à Serrières, qui fait l’objet d’une occupation illégale par un collectif qui souhaite l’utiliser pour des activités culturelles, Matthieu Aubert a rappelé que le terrain – qui appartient à la Ville – ne serait pas forcément facile à valoriser, même s’il peut être intéressant pour du développement économique.

Florence Nater a précisé que le pôle de développement économique de La Tène «reste un enjeu particulièrement important pour le canton. On ne maîtrise pas l’agenda car on est tributaire de la procédure au Tribunal fédéral». Elle a ajouté que le canton reste actif pour que le dossier puisse avancer assez rapidement, si les opposants sont déboutés.

Missions à l’étranger

Pour mieux rayonner à l’étranger, le canton a développé une nouvelle identité de promotion économique «invest Neuchâtel». Des missions économiques ont été relancées et conduites en 2025 aux Émirats arabes unis, en Chine, en Espagne et au Canada, réunissant 44 entités neuchâteloises.

«On voulait sonder le marché aux Emirats arabes unis, qui cherchent à se diversifier de la rente pétrolière et qui sont intéressés par des start-up», a expliqué le chef du NECO en lien avec ce choix.

Vu notamment l’évolution géopolitique au Moyen-Orient en 2026 et le fait qu’ils s’intéressent surtout à l’agroalimentaire, la cybersécurité et à la désalinisation, des domaines qui ne font pas vraiment partie des spécificités économiques cantonales, les Emirats arabes unis ne sont plus désormais «un marché prioritaire». La prochaine mission sera organisée en Pologne.