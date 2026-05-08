Neuchâtel: moins d’excès de vitesse lors de la rentrée scolaire

Keystone-SDA

Les automobilistes neuchâtelois ont fait preuve de davantage de respect au moment de la rentrée scolaire de printemps dans le canton. La police signale une diminution du taux de conductrices et conducteurs sanctionnés pour excès de vitesse par rapport à 2025.

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(Keystone-ATS) La campagne de contrôle a été menée du 20 au 24 avril, a rappelé vendredi la Police neuchâteloise (PN). La présence renforcée aux abords des collèges de cette dernière ainsi que des agents de sécurité publique communaux a contribué à une «prévention efficace», constate le communiqué.

La PN, avec les services concernés de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Boudry, Entre-deux-Lacs et Laténa, y a assuré une présence «soutenue», en totalisant plus de 147 heures de surveillance. Les quatre radars stationnaires ont été déployés par ailleurs durant plus de 84 heures.

La situation a permis de contrôler 12’105 véhicules dans le canton. A l’instar des campagnes précédentes, les zones limitées à 30 km/h concentrent le taux le plus élevé d’infractions, avec 6,26% d’usagers sanctionnés, un chiffre toutefois en baisse de 8,38% par rapport à 2025.

De manière générale, le taux d’automobilistes sanctionnés pour excès de vitesse a reculé cette année pour s’établir à 4,2 %, contre 4,5 % l’année précédente.