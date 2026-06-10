Neuchâtel: siège à la Commission fédérale des monuments historiques

Keystone-SDA

Le conservateur cantonal neuchâtelois Frédéric Frank rejoint la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH). L'Etat de Neuchâtel salue une nomination qui lui permettra de "suivre de près les enjeux et les évolutions liés à la protection du patrimoine en Suisse".

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(Keystone-ATS) Frédéric Frank, chef de l’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI), rejoindra l’instance dès cet été, a indiqué la Chancellerie d’Etat mercredi. Neuchâtel pourra ainsi s’associer «plus étroitement» aux réflexions menées au niveau fédéral sur la conservation du patrimoine bâti, l’archéologie et la protection des sites construits.

Fondée il y a plus d’un siècle, la CFMH réunit quinze spécialistes de toute la Suisse, précise le communiqué du Département de la culture (DSDC). En tant qu’organe consultatif indépendant de la Confédération et des cantons, elle se prononce sur des projets d’importance nationale et accompagne l’évolution des pratiques de sauvegarde du patrimoine.