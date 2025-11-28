La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s’en va

Keystone-SDA

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s'en va. Pierre-Yves Walder et le festival ont annoncé vendredi la fin de leur collaboration. Cette décision intervient à la suite d'un audit commandé en septembre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’édition 2025 a rencontré un succès exceptionnel tout en mettant en évidence la nécessité de réfléchir à l’adaptation de la structure», a indiqué vendredi le NIFFF. «Les réflexions liées au remplacement de Pierre-Yves Walder débuteront rapidement et seront menées à un rythme soutenu, en suivant les recommandations de l’audit commandé», peut-on lire dans le communiqué.

Une attention particulière sera portée à la définition des structures, des cahiers des charges et à la répartition des responsabilités. Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision