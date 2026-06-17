Nombre de sinistres plutôt faible en 2025 dans le canton du Jura

Keystone-SDA

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Le canton du Jura a été plutôt épargné par les sinistres en 2025, tant au niveau du feu que des éléments naturels. L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA) a recensé un coût des sinistres inférieur à la moyenne des dix dernières années.

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(Keystone-ATS) L’ECA Jura a annoncé mercredi avoir recensé 133 sinistres provoqués par le feu l’an dernier contre 145 en 2024. Ces incendies représentent un coût total de 3,5 millions de francs, un montant inférieur à la moyenne des dix dernières années qui se situe à 4,1 millions de francs.

Ce sont 202 sinistres dus aux éléments de la nature qui ont été enregistrés en 2025 contre 229 une année auparavant, selon le rapport de gestion 2025. Le coût s’élève à 560’000 francs, un montant ici aussi inférieur à la moyenne des dix dernières années.

Le résultat financier des trois secteurs «assurance», «prévention et lutte contre les dommages» et «finances» de l’ECA Jura dégage un bénéfice net de 7,6 millions de francs. Sur ce montant, 3,4 millions seront portés en provision «Rabais sur les primes» pour les années futures et 3,5 millions seront versés aux fonds propres. Enfin 700’000 francs iront au canton au titre de redevance.

L’effectif des sapeurs-pompiers jurassiens, composé de 105 femmes et 815 hommes, s’est stabilisé à 920 personnes incorporées. Les 450 interventions des SIS durant l’année écoulée, qui représentent 1,27 alarme par jour, sont dans la moyenne des années précédentes.