Nouveau pavillon d’accueil pour la réserve des Grangettes (VD)

Keystone-SDA

La commune de Noville (VD) a délivré le permis de construire pour le "Centre Nature des Grangettes", situé à l'entrée principale de la réserve naturelle. Ce nouveau pavillon d'accueil succédera à l'actuel cabanon, trop exigu pour répondre aux besoins des groupes de visiteurs et classes d'école.

1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux démarreront en février pour une inauguration officielle prévue au printemps 2027, indique lundi la Fondation en charge de la réserve située à l’embouchure du Rhône dans le Léman.

La nouvelle structure offrira notamment «une salle dédiée à l’accueil et à la sensibilisation, qui fait aujourd’hui défaut et permettra de recevoir et informer dans les meilleures conditions visiteurs et promeneurs», indique-t-elle dans son communiqué.

Le budget se monte à environ 1,6 million de francs, financé en grande partie grâce au soutien de la Loterie romande et de plusieurs fondations privées. La Fondation des Grangettes a également obtenu un soutien cantonal au titre de la loi sur l’appui au développement économique.