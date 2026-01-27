Nouvelle extension pour le Collège de Béthusy à Lausanne

Keystone-SDA

Le concours pour l'extension du collège primaire et secondaire de Béthusy à Lausanne a été remporté par le projet Tetris du bureau d'architecte Mann & Capua Mann Architectes Sàrl. Cette nouvelle étape, qui s'ajoute à la création d'un bâtiment de 16 classes en 2021, prévoit la construction de deux salles de gymnastique, l'agrandissement de la bibliothèque et la création d'un accueil parascolaire.

(Keystone-ATS) Le projet Tetris propose une intervention «architecturale ciblée» avec deux constructions au nord (équipements sportifs) et au sud (bibliothèque et parascolaire) du site, indique mardi la Ville de Lausanne. Le démarrage du chantier est prévu en 2028.

«Le jury a souligné la qualité de l’insertion dans le tissu bâti existant, la porosité des accès ainsi que la préservation du patrimoine arboré», précise le communiqué. Le projet complète un ensemble scolaire dont les premiers bâtiments, construits en 1937, sont inscrits en note 2 au recensement des monuments et sites du canton de Vaud.