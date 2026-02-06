La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nouvelle hausse du taux de chômage en janvier à 3,2%

Keystone-SDA

La dégradation du marché du travail en Suisse s'est poursuivie en début d'année. Le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) a augmenté de 3,4% sur un mois à 152'280 personnes. Le taux de chômage a progressé pour le deuxième mois consécutif.

2 minutes
2 minutes

(Keystone-ATS) La proportion de sans-emploi a pris 0,1 point de pourcentage (pp) à 3,2%, selon les chiffres publiés vendredi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Apuré des variations saisonnières (CVS), le taux a enregistré une baisse de 1 pp à 2,9%.

Toutes les catégories d’âge sont concernées par la hausse. Le nombre de bénéficiaires entre 15 et 24 ans s’est enrobé de 1,0% à 13’785 personnes, pour un taux alourdi d’un point de pourcentage de 3,2%. Chez les seniors, la proportion a progressé de manière identique à 2,9%, pour 42’029 inscrits (+3,4%).

Le nombre de demandeurs d’emploi a atteint 236’319, ce qui représente une poussée de 2,0% sur un mois et un taux de 5,0% (+1 pp). La part atteint cependant 4,7% pour les statistiques CVS à 222’190 personnes (-0,1%). Les postes vacants annoncés aux ORP se sont envolés de 36,1% à 48’904 unités ou de 16,5% à 51’070 pour les chiffres CVS.

Les réductions de l’horaire de travail ont concerné 11’607 personnes en janvier, soit 7,6% qu’en septembre dernier après une période de collecte de données de trois mois, note le Seco. Les entreprises affectées par le chômage partiel étaient au nombre de 775 (+9,6%).

Le Seco fournit également le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage au mois de novembre, soit 2832 (-12,7% sur un mois).

