Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Keystone-SDA

Novartis étend d'un an l'horizon de ses perspectives à moyen-terme. La multinationale ambitionne d'afficher sur la période 2025-2030 une cadence de croissance annualisée et apurée des effets de change de l'ordre de 5 à 6%, contre plus de 6% sur la période 2024-2029.

(Keystone-ATS) La direction ambitionne de rétablir la marge opérationnelle de base au-dessus des 40% dès 2029, une fois absorbé un impact de un à deux points de base suite à l’acquisition prévue d’Avidity Biosciences. La finalisation de ce rachat, pour quelque 12 milliards de dollars est agendée au premier semestre de l’an prochain, rappelle jeudi dans un communiqué le géant pharmaceutique bâlois à l’occasion d’une journée des investisseurs.

Le groupe a par ailleurs revu à la hausse le potentiel commercial annuel de ses anti-cancéreux Kisqali et Scemblix, à respectivement plus de 10 milliards de dollars contre plus de 8 milliards et plus de 4 milliards contre plus de trois milliards. Le portefeuille de produits comprend désormais huit actifs commerciaux dont les recettes annuelles potentielles s’inscrivent entre 3 et 10 milliards.