Nuit de la Photo à La Chaux-de-Fonds: 1500 personnes au rendez-vous

Keystone-SDA

Plus de 1500 personnes ont assisté samedi soir à la 13e édition de la Nuit de la Photo de La Chaux-de-Fonds (NE) dans huit lieux différents de la ville. L’Américain Todd Hido a été primé par le public pour "Bright Black World".

(Keystone-ATS) «Le travail de ce photographe sur le paysage avait déjà été remarqué aux Rencontres d’Arles (F) l’été dernier», ont indiqué les organisateurs. Todd Hido, qui avait déjà été exposé au Musée des Beaux-Arts au Locle par le passé, présentait pour la deuxième fois un projet à la Nuit de la Photo.

L’Américain devance la Française Gaëlle Girbes, qui reçoit la mention spéciale du comité pour son reportage sur les Ukrainiens vivant sur les ruines de leur foyer. Au troisième rang des 27 candidats en lice, se classe le photographe salvadorien Juan Carlos, «pour un travail glaçant sur une prison de haute sécurité dans son pays», peut-on lire dans le communiqué.

Le prix Andrée Moser a été décerné au Malgache Rijasolo. Le lauréat «témoigne, par un travail au long cours, de la persistance dans son pays des mythes ancestraux si importants dans un contexte qui refuse d’assimiler les diktats du colonialisme», avaient déclaré les organisateurs en amont de la manifestation.

Les projets de Gaëlle Girbes et de Juan Carlos, comme celui de Rijasolo, avaient été remarqués lors du dernier festival de photojournalisme Visa pour l’image à Perpignan (F). La prochaine édition se tiendra sur deux soirées au lieu d’une – les 19 et 20 février 2027 -, portée par La Chaux-de-Fonds, qui sera l’an prochain la première Capitale culturelle suisse.