Optimisme pour l’activité actuelle, mais prudence pour le futur

Keystone-SDA

L'indicateur de l'activité économique a progressé en avril, selon les données du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Les entreprises se montrent toutefois plus prudentes sur les six prochains mois.

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(Keystone-ATS) Les perspectives des entreprises se sont ainsi détériorées pour le troisième mois consécutif, indique mercredi le KOF. Dans l’hôtellerie et la restauration, tout comme dans le commerce de gros et l’industrie manufacturière, les attentes pour les six prochains mois sont ainsi nettement plus sombres.

Dans les services divers, la finance et l’assurance ainsi que dans la gestion de projets, la baisse est moins marquée. Dans la construction, les perspectives sont stables et une légère amélioration se dessine dans le commerce de détail.

La situation de l’activité économique est toutefois meilleure qu’en mars pour de nombreux secteurs. Dans l’industrie manufacturière, l’indicateur a surmonté son accès de faiblesse en mars, tandis que dans le segment du commerce de gros, une hausse modérée a été enregistrée. Le segment de la gestion de projet a enregistrée une nette progression.

Par contre, dans la construction ainsi que la finance et l’assurance, l’indicateur d’activité s’est détérioré. Une chute brutale a été quant à elle enregistrée dans l’hôtellerie et la restauration.