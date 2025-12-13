Orbe – Chavornay: les adieux à une ligne historique

Keystone-SDA

Les habitants d'Orbe et de Chavornay (VD) ont dit au revoir samedi à la ligne historique reliant les deux localités, avant la refonte complète du parcours. Un dernier aller-retour symbolique a été organisé sur ce qui a longtemps été la plus petite ligne à voie normale électrifiée de Suisse.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’Orbe – Chavornay (OC), ou l’Ottawa-Chicago selon son surnom, reliait les deux localités du Nord vaudois sur 3,965 kilomètres. Elle avait été inaugurée en 1894 et était, à l’époque, la première ligne électrifiée du pays.

Cette ligne, qui obligeait les voyageurs d’Orbe à changer à Chavornay pour rejoindre le réseau CFF, va être complètement modernisée. Avec donc comme objectif principal d’intégrer la cité urbigène et ses 8000 habitants au RER vaudois.

Début 2027

Le chantier a déjà démarré depuis plusieurs semaines et comprend divers aspects, relatifs à la future ligne, aux haltes, mais aussi à la construction d’un pont routier pour assurer le croisement entre le ferroviaire et la route cantonale. L’ensemble du projet est estimé à 100 millions de francs, dont environ 96% sont financés par la Confédération, le solde étant notamment à charge des communes et du Canton.

Durant la durée des travaux, le trafic des voyageurs s’effectuera désormais avec des bus. A la réouverture de la ligne, prévue début 2027, l’exploitation ferroviaire sera assurée par les CFF, et non plus par la société de transports régionaux Travys.

«Nouvelle ambition»

Samedi à Orbe, la population a été invitée à participer aux adieux des rames OC, lesquelles finiront à la casse. «Ce dernier voyage marque la fin d’une époque, mais surtout le début d’une nouvelle ambition: offrir à la région une liaison directe et performante avec le réseau RER Vaud, jusqu’à Renens, sans changement à Chavornay», a relevé le directeur de Travys, David Robert, cité dans un communiqué.

Diverses animations ont été proposées durant la journée. La rame OC a notamment été décorée par plus de 70 dessins d’élèves d’Orbe et Chavornay.

En 2023, près de 320’000 voyageurs ont emprunté la ligne Orbe – Chavornay. A terme, l’objectif consiste à atteindre entre 400’000 et 500’000 personnes. Le trafic marchandises en profitera aussi, à commencer par Nestlé qui dispose d’un important site à Orbe.