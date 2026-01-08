Ouverture du poste de police à Moutier (JU) lundi à la population

Keystone-SDA

Le poste de police de Moutier (JU) ouvrira officiellement ses portes lundi 12 janvier. Cette ouverture vise à renforcer la proximité entre la police et les habitants de la région et marque ainsi une étape importante dans le maintien d’une présence policière accessible et visible au cœur de la cité prévôtoise.

(Keystone-ATS) Les citoyens pourront s’y rendre pour effectuer différentes démarches ou pour obtenir des informations directement auprès des agents, précise jeudi le canton du Jura. Ils pourront notamment déposer une plainte, signaler une perte de document d’identité ou faire toute autre demande relevant de la police de proximité.

Au total, 18 agents seront en poste à Moutier. Chaque district jurassien disposera désormais d’une réception. Des agents sont à disposition à Delémont, Porrentruy, Saignelégier et dès lundi à Moutier.