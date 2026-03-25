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Pétrole: l’AIE «prête» à un autre déstockage, «si nécessaire»

Keystone-SDA

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est dit mercredi "prêt" à mettre en place un nouveau déstockage de pétrole "si et quand ce sera nécessaire", au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient qui fait flamber les prix des hydrocarbures.

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(Keystone-ATS) Ces déclarations de Fatih Birol ont été faites en réponse à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de se «préparer à mettre en oeuvre» une telle opération coordonnée, lors de leur rencontre à Tokyo. L’AIE a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses pays membres débloqueraient 400 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves pour atténuer l’impact de la guerre au Moyen-Orient, la plus importante opération jamais réalisée par l’institution.

Il reste «encore une quantité importante de pétrole dans nos stocks», a toutefois affirmé M. Birol. «80% de nos réserves sont toujours là. Ces 400 millions de barils ne représentaient que 20% de nos stocks», a-t-il déclaré. «Si et quand cela sera nécessaire, nous sommes prêts (…) mais j’espère vraiment que ce ne sera pas nécessaire.»

«Le monde est confronté à une grave menace pour la sécurité énergétique, mais l’Agence internationale de l’énergie est prête à jouer son rôle essentiel de gardienne de la sécurité énergétique mondiale», a-t-il ajouté.

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