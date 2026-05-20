Parlement jurassien pas favorable au projet UDC de baisse fiscale

Keystone-SDA

La proposition du groupe UDC au Parlement jurassien d'une réduction d'impôts de 1% dès le budget 2027 s'est heurtée mercredi à une opposition des autres partis. Dans son interpellation, l'UDC estime que le canton du Jura ne peut plus se contenter d'être le "champion des taxes".

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(Keystone-ATS) «Une baisse de 1%, bien que modeste en apparence, représente un signal de confiance envers l’économie privée et une mesure concrète pour le pouvoir d’achat des ménages», relève le député Alain Koller dans son interpellation. Pour financer ce manque à gagner, l’UDC estime qu’il faut notamment agir sur le frein aux dépenses.

«Voulons-nous rester le champion suisse de pression fiscale» s’est interrogé à la tribune du Parlement Alain Koller. Des propos qui ont fait bondir la gauche qui souligne que le canton du Jura n’est pas un enfer fiscal. Le PLR et le Centre n’ont pas non plus adhéré à l’interpellation de l’UDC qui n’est pas soumise au vote.

Au nom du Gouvernement, la ministre des finances Rosalie Beuret Siess a souligné que des efforts significatifs avaient été consentis ces dernières années sur la baisse fiscale. «Présenter aujourd’hui la situation comme si rien n’avait été fait ne correspond pas à la réalité».

Une baisse linéaire de 1% de l’impôt sur le revenu entraînerait une diminution des recettes de 3,5 millions de francs par année pour l’ensemble des collectivités publiques, dont 2 millions pour le canton, a précisé la ministre. Pour Rosalie Beuret Siess, il faut savoir ce que l’on est prêt à sacrifier pour la financer.