Partenariat de soins intégrés à Neuchâtel avec la CSS

Keystone-SDA

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Un partenariat de soins intégrés sera lancé dès la mi-juillet dans le canton de Neuchâtel. Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), le Réseau de soins neuchâtelois, qui regroupe des médecins de famille et des pédiatres, et l'assureur CSS vont collaborer pour permettre une coordination renforcée entre les praticiens.

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(Keystone-ATS) Cette offre permettra «un accompagnement personnalisé pour certains malades chroniques ou complexes, de nouvelles mesures de prévention et d’échanges informatisées d’informations entre partenaires de santé. Cette évolution renforce la qualité des soins, la gestion des ressources médico-soignantes et la maîtrise des coûts», ont indiqué vendredi les trois partenaires.

«Les soins intégrés permettent de gagner en efficience à l’échelle cantonale», peut-on lire dans le communiqué. Ils reposent sur une collaboration renforcée à toutes les étapes de soins: médecin de famille, médecin spécialiste, équipe hospitalière, thérapeute, pharmacien, aide à domicile.

La collaboration se fera entre le RHNe, le Réseau de soins neuchâtelois, plus grand réseau de médecins de famille et pédiatres avec 160 membres, et la CSS. Le partenariat «se veut non bureaucratique et garantit la liberté thérapeutique des professionnels», ont précisé les trois partenaires. Cette initiative est ouverte à d’autres qui veulent s’insérer dans cette démarche.

Un coordinateur de santé infirmier

La collaboration devrait permettre la co-construction de parcours de soins plus efficients pour les malades complexes, et une meilleure continuité des traitements. Elle doit éviter des doublons, des ré-hospitalisations et des urgences inutiles, tout en améliorant le bien-être des personnes.

Un coordinateur de santé, avec un profil infirmier va prendre en charge une cohorte de malades complexes ou chroniques. Il coordonnera les traitements avec le médecin de famille, les thérapeutes, les hôpitaux, les spécialistes, les structures d’hébergement et les soins à domicile. Selon les partenaires, «les patients auront un meilleur accès à des coachings et des programmes de santé».

Dès mi-juillet, une dizaine de cabinets de médecine de famille collaboreront avec les prestations offertes. D’autres rejoindront l’offre dans les mois qui viennent.