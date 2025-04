Participation à Erasmus+: la facture va tripler pour la Suisse

Keystone-SDA

La participation au programme européen de recherche Erasmus+ va coûter à la Suisse plus du triple de la solution nationale actuelle. Le programme de l'UE offre toutefois un nombre d'activités bien plus important.

(Keystone-ATS) Pour participer à Erasmus+ à partir de 2027, la Confédération devra payer 181,1 millions d’euros (environ 170 millions de francs), selon des documents de la Commission européenne concernant l’accord entre Berne et Bruxelles sur l’association de la Suisse aux programmes de recherche de l’UE. Le Conseil fédéral souhaite une telle association.

Faute de participation à Erasmus+, la Confédération finance actuellement des programmes de coopération et de mobilité internationale à hauteur de 54,7 millions de francs par an. Cette alternative est toutefois « beaucoup plus limitée » que le programme européen de formation, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).